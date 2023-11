FRANCHI, Per sentenza TAR serviranno altri 15 giorni

FirenzeViola.it

Ci vorranno almeno altri quindici giorni per sapere se ci sarà un esito favorevole per il ricorso del Comune di Firenze contro il definanziamento dei 55 milioni originariamente concessi dall’UE come parte dei fondi per la ricostruzione del Franchi. Una sentenza che non ha stupito il sindaco Nardella, già a conoscenza che si trattava di un’udienza necessaria a sentite le parti e a raccogliere elementi utili per poter decidere. Al momento i soldi a disposizione ammontano a poco più di 151 milioni, che basterebbero soltanto per la copertura della Fiesole e non della Maratona e della Ferrovia. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.