FORMAZIONE, Terracciano in vantaggio su Gollini

Siamo alla vigilia del debutto in campionato. Serve essere pronti fin da subito. Da domani al 13 novembre la Fiorentina si giocherà tanto in Serie A ed in Conference League. Un passo per volta. Prima c’è la rinnovata Cremonese, agguerrita e piena di entusiasmo per il ritorno nella massima serie. Test in campionato non proibitivo ma da prendere con le molle. Italiano sembra avere le idee chiare in ottica formazione.Terracciano è al momento il titolare. Scalpita Dodô, con lui ci saranno Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo pochi dubbi: Bonaventura mezzala destra, Maleh sul versante opposto ed Amrabat in cabina di regia. In attacco le certezze dell’estate sugli esterni: il recuperato Gonzalez e Sottil. Al centro l’atteso Jovic, in vantaggio su Cabral. Pochi altri possono sperare di partire dal 1’. Mandragora (in un ipotetico ballottaggio con Maleh) e forse Saponara, che può insidiare la coppia d’esterni designati. A riportarlo è La Nazione.