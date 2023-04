DODO, Il brasiliano ora è diventato un Frecciarossa

FirenzeViola.it

Come scritto da La Nazione Dodo balla per novanta minuti e poi… poi viaggia a mille. Già, la velocità, l’arma in più che gli chiedeva di essere e di diventare Italiano. A Cremona, Dodo è stato un fulmine e gli sono bastati una manciata di minuti per far capire a Ballardini e agli avversari che quella fascia, era la sua fascia. Niente ostacoli, ancora meno spazi lasciati all’avversario di turno e avanti tutta. Nel suo ballo di Cremona, Dodo, ha fatto salire la squadra in continuazione e in un attimo potevi vederlo prima a dare mano alla difesa, poi già lassù a cercare il pallone giusto per far partire Cabral. La foto più spettacolare rimane forse quella che l’ha visto coinvolto nella manovra da cui è nato il rigore e poi il raddoppio della Fiorentina, ma nel lavoro oscuro dell’esterno brasiliano ci sono state anche una raffica di situazioni che hanno collegato il lavoro dei reparti. Il sudamericano sembra essere arrivato definitivamente.