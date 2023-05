DIFESA, La situazione contrattuale dei centrali viola

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Nazione ha fatto un punto sulla situazione contrattuale sui difensori della Fiorentina. Uno, ovvero Milenkovic, blindato da un contratto ancora lunghissimo (scadenza giugno 2027), gli altri invece – soprattutto Igor e Ranieri – in attesa di conoscere una mossa importante e decisiva per il loro futuro, visto che hanno un accordo con la Fiorentina in scadenza nel giugno 2024. E di conseguenza con la prospettiva che la stagione che inizierà in estate, sarà quella del (possibile) svincolo. Quarta? Ha un contratto che finirà nel 2025, ma anche nel suo caso l’opzione-rinnovo sarebbe più giusto farla scattare in anticipo. Questa la posizione contrattuale del pacchetto dei difensori centrali della Fiorentina.