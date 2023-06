DE SISTI, Fossi in Amrabat resterei alla Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

L'ex giocatore della Fiorentina Picchio De Sisti ha parlato così a La Nazione: "Firenze mi ha accolto benissimo, come un principino. Venivo da Roma, all’inizio l’accoglienza è stata davvero bella. Sono arrivato a Firenze ragazzino e sono tornato a Roma uomo. Firenze mi ha fatto crescere come persona".

Cosa è mancato alla Fiorentina per vincere le due finali raggiunte questa stagione?

"Un po’ di esperienza, direi. Teniamo conto che i giocatori che sono entrati erano di non lunga permanenza in viola, come dimostra l’inizio difficile per amalgamarsi. Nelle due gare il livello di gioco della Fiorentina era talmente buono da potersi confrontare con tutti, alla fine sono stati i dettagli a decidere".

Da allenatore come giudica il lavoro che sta facendo Vincenzo Italiano a Firenze?

"Sta lavorando bene, ha fatto bene a Spezia e anche in precedenza. Ha fatto bene al primo anno a Firenze e tutto sommato ha fatto bene anche quest’anno perché raggiungere due finali non è cosa da poco. All’inizio della stagione la Fiorentina non era certo data tra le finaliste".

Lei è stato un grande regista, come giudica la stagione di Amrabat? E se va via come rimpiazzarlo?

"Siamo giocatori diversi, non paragonabili. E’ stato provato in mezzo al campo a giocare in tutti i modi. Poi come play centrale inizialmente teneva troppo il pallone tra i piedi. Poi dopo il Mondiale è diventato più sicuro di sé, più convinto. Ha fatto ottime cose. Certo se adesso arriva una grande società e lo vuole... be’, io resterei a Firenze".