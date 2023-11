DE LA VEGA, L'identikit dell'esterno che piace ai Viola

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport si fa un punto anche sul mercato, con varie big italiane che sarebbero a caccia di nuovi talenti. Tra queste vi è anche la Fiorentina che, secondo la rosea, starebbe sondando il terreno per il calciatore del Lanus classe 2001 Pedro de la Vega.

“Giocatore dinamico, può essere impiegato esterno, a destra o a sinistra in un centrocampo a quattro nel modulo 4-4-2 e soprattutto come laterale avanzato nel 4-2-3-1”, scrive la Gazzetta, che lo renderebbero perfetto per il gioco di Italiano. Ha il passaporto italiano e costa circa 6,5 milioni di euro, per questo il d.t. viola Burdisso ha già iniziato a monitorarlo, anche perché - escluso Nico Gonzalez - nessuno ha trovato continuità in quel ruolo.