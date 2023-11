FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere di Torino titola in taglio alto in prima pagina: "La Juve dei baby fa spazio a Miretti". Il centrocampista, dunque, si candida per una maglia da titolare contro la Fiorentina. Con le assenze di Pogba e Fagioli per doping e scommesse, il quotidiano lancia il nome del giovane calciatore anche in ottica futura.