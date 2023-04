COR. SPORT, Una vittoria per agguantare la Juve

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport Vincenzo Italiano è stato chiaro: il gruppo è più motivato e più carico che mai, “allenato” psicologicamente dalle vittorie che continuano a sommarsi e dai risultati che continuano ad arridere alla Fiorentina in Italia e in Europa. E allora al tecnico è bastato guardare i suoi, ricevere le assicurazioni che già sapeva di avere, e tutti insieme hanno puntato dritto l’obiettivo sull’Atalanta. Un successo consentirebbe, tral’altra, alla luce del ko di Allegri con il Sassuolo, di agguantare la Juve e Vlahovic. Il campionato non viene dopo la Conference League e la Coppa Italia, giusto per tornare all’assunto di partenza e alla volontà comune di Italiano e di Biraghi e compagni di non lasciare nulla indietro e di riprendere la rimonta in classifica. Stasera la Fiorentina ci proverà con l’Atalanta, in una riedizione della sfida che tante volte di recente è andata in scena per assegnare un posto tra le grandi.