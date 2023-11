COR. FIO, Stasera servono tre punti per qualificarsi

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino la sfida di stasera col Genk in Conference League per la Fiorentina rappresenta prima di tutto il primo match point per tagliare il primo mini, ma importante, traguardo stagionale. E poi, visto il periodo non certo positivo, può essere l’occasione per reagire e riprendere una corsa che ultimamente pare essersi interrotta, almeno stando alle 4 sconfitte subite nelle ultime 5 partite di campionato.

La domanda è: cosa manca, allora? Si torna sempre lì, e non potrebbe essere altrimenti. Alla crisi (profonda) di due centravanti che hanno smarrito la via per la porta e che, ed è questo che da più fastidio a Italiano, presi dall’ossessione del gol hanno smesso di fare quel lavoro per la squadra che, nella prima parte di stagione, aveva permesso a (quasi) tutti gli altri di sopperire al loro digiuno.