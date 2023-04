COMMISSO, Una finale dedicata tutta a sua moglie

FirenzeViola.it

Sorridente e soddisfatto. Come scrive La Nazione, Rocco Commisso si è presentato così davanti ai microfoni, con il volto dei giorni migliori, ringraziando tutti. In primis la moglie Catherine, sempre al suo fianco, per averlo "portato a Firenze (lo ha spinto a comprare proprio la Fiorentina, ndr). Sono contento per lei". Una città che ha risposto come nei momenti migliori, che ha preso per mano la squadra, sottolineando il suo amore con uno spettacolo sugli spalti davvero incredibile. "Il ringraziamento è anche per i tifosi per una coreografia spettacolare –, ma devo ringraziare i giocatori, lo staff, e quelli che lavorano qui a Firenze. Grazie davvero a tutti. Io non faccio niente, porto solo i soldi dall’America. Il resto del lavoro lo fanno loro". Il pensiero però anche alla finale di Conference è sottinteso: "Ma prendo una partita alla volta. La Champions? I ricavi, lo sappiamo, qui è difficile. Non possiamo fare come la Juventus, che da quando ha comprato Ronaldo guardate com’è oggi...".