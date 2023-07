ARTHUR, Ok di Italiano. E al brasiliano l'idea viola piace

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio analizza la situazione legata ad Arthur Melo, individuato come l'elemento giusto per far fare il salto di qualità ad una mediana in attesa di capire il futuro di Amrabat. Due sono gli scogli che potrebbero rallentare la trattativa per Arthur: il suo stato di salute e un ingaggio faraonico che lo lega alla Juve fino al 2025, salario che non è minimamente in linea con i parametri della Fiorentina (4,5 milioni di euro).

Anche per questo, dopo i primi dialoghi che risalgono ormai a un mese fa, la trattativa è andata avanti con circospezione pur avendo incassato fin da subito il gradimento di Vincenzo Italiano, che vede nell’ex Barcellona una pedina abile sia in fase di interdizione che di impostazione. Lo stesso gradimento registrato dallo stesso giocatore che gradisce il progetto tecnico viola.