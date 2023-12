URSINO A RFV, Belotti non farebbe fare il salto di qualità

FirenzeViola.it

Giuseppe Ursino, storico direttore sportivo del Crotone, è tornato a parlare su Radio FirenzeViola e analizzato così il momento della Fiorentina e le possibili necessità per il mercato di gennaio: "La Fiorentina sta facendo bene, per me ha già fatto un salto di qualità. rispetto alle scorse stagioni. Certo mancano i gol, ma l'esigenza sul mercato dovrà essere un terzino destro, anche se Kayode sta stupendo".

Sul mercato di gennaio invece, ha la sensazione che possano esserci movimenti più importanti rispetto alle ultime stagioni?

"A gennaio il mercato è a doppio-taglio. Penso che comunque anche quest'anno ci saranno poche operazioni e di contorno, non molto importanti".

Ha detto che alla Fiorentina mancano i gol, farebbe qualcosa anche in attacco?

"Vi dico che mi aspettavo sicuramente molto di più da Nzola che conosco bene. Penso poi che Beltran si sbloccherà prima o poi. Certo, se la Fiorentina vuole puntare a risultati non importanti ma importantissimi, andrei sul mercato per ritoccare anche l'attacco".

Quale nome sarebbe l'ideale per l'attacco? Circola ad esempio il nome di Belotti.

"Se si vuole ottenere risultati ancora migliori bisogna prendere attaccanti ancora più forti rispetto a quelli (ottimi) che la Fiorentina ha già. Inutile prendere giocatori che non hanno più quello "sprint" che serve con Italiano. Se devono fare un sacrificio va fatto per prendere altro, per un giocatore importante".

