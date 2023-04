ULIVIERI A RFV, Jovic pensi di essere un Primavera

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana Allenatori, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Ritengo che la Fiorentina abbia alzato molto il suo livello, sicuramente è scattato qualcosa nella testa dei giocatori che ha portato a un notevole progresso della squadra. Il merito va anche a Italiano che è riuscito a superare un periodo negativo, fatto di critiche, riuscendo a dimostrare di essere un grande allenatore e a migliorare l'aria che si respira in casa Fiorentina. Questo è molto importante perché per ogni allenatore si alternano periodi di elogi e altri di contestazioni".

Come valuta la possibilità per la Fiorentina di vincere due trofei?

"Devo dire che la Conference League non mi entusiasma molto, mentre la Coppa Italia mi piace di più".

Come avversario della Fiorentina in finale di Coppa Italia vedrebbe meglio l'Inter o la Juve?

"Penso che l'avversario che la Fiorentina si troverà in finale dipenderà direttamente da lei, questo è un buon segno perché vuol dire che la squadra ha alzato il suo livello tecnico".

Che cosa ne pensa del momento di Cabral e Jovic?

"Cabral inizialmente non mi convinceva come giocatore, poi quando ho sentito Italiano chiedendogli cosa ne pensava, lui mi rispose che ci si poteva lavorare, e quando un allenatore parla in questo modo di un giocatore, vuol dire che la qualità c'è. Jovic penso invece che debba lavorare molto sul piano tecnico e fisico, comunque alcune sue giocate hanno potuto confermare che anche lui ha delle qualità. Sarebbe utile per lui ripartire da zero, considerarsi come un giocatore della Primavera; tutto dipende se avrà l'umiltà per un simile passo".