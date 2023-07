RFV, La programmazione odierna: in onda dalle 14 alle 18

Prosegue la programmazione estiva del weekend di RadioFirenzeViola, la visual-web radio interamente curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Il nostro palinsesto partirà oggi alle 14 con Daniel Uccellieri che vi terrà compagnia fino alle 16. A seguire, fino alle 18, live direttamente dalla festa di Radio Firenzeviola dalla casa di Luca Calamai. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 348.75.13.933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 055.77.111.71.