PIERGUIDI A RFV, Nuovo progetto Franchi ideale per il quartiere

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2, ha commentato così ai microfoni di Radio FirenzeViola la decisione comunicata ieri dal sindaco di Firenze Dario Nardella di eliminare nel progetto del restyling del Franchi l'hotel e il centro commerciale limitrofo all'impianto: "Abbiamo sempre avuto a cuore il restauro dello stadio Franchi. Così come adesso non ci sono condizioni ottimali per andare avanti. C'è bisogno di un restauro completo ed il progetto di Arup lo copre. Siamo contenti che sia restaurato e che Campo di Marte non sia luogo di degrado. Al progetto-stadio era agganciata anche l'area esterna. Era qualcosa di funzionale se l'area esterna fosse stata fatta dalla Fiorentina. Il progetto indetto dalla Fiorentina aveva commissionato questo progetto a Deloitte ha tenuto conto anche delle idee della società.

Adesso non c'è più l'esigenza di portare avanti questa idea e noi ingrandiremo i giardini limitrofi rendendoli uno dei principali parte della città, utilizzando i campini sintetici ex Olimpia e inglobando tutto in un nuovo giardino, un piccolo Central Park. Senza dimenticare che poi lì arriverà la tramvia che risolverà i problemi di parcheggio. La Fiorentina potrà utilizzare tutte le aree commerciali e non dello stadio nuovo. Non essendoci interesse per l'area esterna credo che possa essere un plus per concentrarsi solo sulla mera struttura. Il quartiere di Campo di Marte è soddisfatto di questa scelta perché chiedevamo da tempo di rivedere questi progetti per un maggior uso del verde.".