MASPERO A RFV, Belotti l'uomo giusto. Petagna forte

Riccardo Maspero, ex calciatore viola, ha parlato durante “Viola Amore Mio” su Radio FirenzeViola per commentare le principali vicende di casa Fiorentina: “Purtroppo questo campionato, per la Fiorentina e per altre squadre, rischia di essere anonimo. Le prime 7 viaggiano, le ultime tre sono staccate. Vedo un campionato anonimo a centro classifica, dove le squadre cercheranno di fare il meglio possibile, ma con poca qualità e troppa differenza rispetto alle prime sette. Le rose sono da quelle posizioni di classifica”.

Su Roma-Fiorentina: “Il gioco della Fiorentina è migliore rispetto a quello della Roma, che però ha delle individualità che ti fanno vincere le partite, la Fiorentina non ce le ha, e così cadi nell’anonimato. Però voglio guardare il bicchiere mezzo pieno: può essere l’anno in cui puntare con più concretezza alle coppe. Sapendo che non ha i problemi di salvezza, puoi concentrarti su ciò che può darti soddisfazione”.

Italiano sta sbagliando qualcosa?

“Sta facendo bene, il massimo no, perché si può e si deve migliorare. Ma per far ciò, servono delle alternative. Sulla scelta degli uomini, dei moduli, del tipo di partita da interpretare. Perché ha a disposizione una rosa che ha dei limiti. Il miglior marcatore è a quota tre gol. Dove vuoi andare? L'allenatore è al centro di tutto, ma se non si fa gol è un problema per tutti”.

Cosa ne pensa di Belotti in orbita Fiorentina?

“Mi piace. È un attaccante che conosce il nostro campionato. In Italia è più difficile segnare, quindi preferisco averne uno che conosce già le nostre difese, le marcature avversarie. Lì diventa tutto più facile, Belotti può essere l’uomo giusto per la Fiorentina”.

Petagna le piacerebbe?

“È un giocatore forte, importante. Ma sarebbe una scommessa, come quelle che hai già. Con caratteristiche diverse, può essere un investimento. Ma visto che quest’anno ti puoi giocare solo la miglior posizione di classifica, se vuoi programmare”