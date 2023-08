MARIANELLA A RFV, Stasera gara dell'anno. Formazione...

FirenzeViola.it

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

Il giornalista di Sky Massimo Marianella è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro".

Sul caso Amrabat: "Amrabat ha rotto con il gruppo, non è più pensabile che adesso lui si scusi come ha fatto a gennaio e rimanga alla Fiorentina. La società viola non accetta questo tipo di comportamento, Amrabat è fuori dal progetto. La Fiorentina allo stesso tempo non può darlo in prestito: deve cercare di trovare una soluzione accettabile per tutti. Lui può giocare titolare solo alla Fiorentina in questo momento, può andare a fare la riserva in grandissime squadre, però realmente nessuno lo ha cercato. Dopo la finale di Conference League solo un club lo aveva cercato. Queste situazioni dovrebbe far riflettere anche Amrabat: il mercato parla chiaro".

Sulla gara di stasera: "Questa è la partita dell'anno per la Viola. E' un bivio europeo e la Fiorentina deve imboccare la strada giusta. Andare ai gironi cambia le prospettive della stagione, l'obiettivo deve essere quello di tornare in finale di Conference League per curare la cicatrice di Praga. Essere in Conference dà la giusta dimensione durante la stagione, non esserci vuol dire fare anche altri ragionamenti. La Fiorentina ha il dna europeo, e tutto si decide stasera. Mi auguro che ci siano tanti tifosi".

Sul Rapid Vienna: "Io resto molto ottimista sulla gara di stasera. Loro hanno una assenza molto importante che è Burgstaller e faranno la stessa partita che hanno fatto a Vienna. La Fiorentina però rimane più forte, all'andata ha giocato un grande primo tempo. Deve trovare un equilibrio, però insisto sulla volontà dello spogliatoio di andare avanti e arrivare ad Atene. Mi auguro tanto che la Fiorentina passi il turno, lo meritano i tifosi, i giocatori e anche Italiano che riceve troppe critiche".

Sulle critiche a Italiano: "Questi allenatori che sono geniali dal punto di vista calcistico è normale che possano essere più divisivi. Un calcio un po' più rischioso è normale che divida perché noi siamo abituati ad un altro tipo di calcio. Io che lo conosco dico che è molto bravo, può darsi che debba fare ancora uno scalino in più di esperienza. Credo che Italiano qualcosa modificherà, però anche questo è uno step di crescita. Italiano può portare la Fiorentina a livelli ancora più alti, anche grazie alla società. La dimensione è crescita e allo stesso tempo crescono le ambizioni".

Sulla formazione: "Non sono così sicuro che giochi Terracciano e Mandragora stasera. Se dovessi fare un'ipotesi secondo me ha più possibilità di giocare Duncan. Davanti credo che giochi Kouame esterno, e come centravanti credo che ci stia pensando molto anche Italiano. E' 50 e 50 ma credo che parta Nzola. Beltran è stato preso bene, e se dovesse fare un gol stasera sarebbe un aiuto per tutti".

Sul mercato: "Mi aspetto una ciliegina di fine mercato. Non ho nessuna indicazione in merito, però penso che alla fine possa arrivare Berardi. Non fraintendetemi, non so che arriva Berardi. Io credo che ci siano le condizioni giuste in termini di calciomercato per cui questo possa accadere".

