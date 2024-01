KRAUSZ A RFV, A gennaio mercato traditore. I viola...

FirenzeViola.it

Barend Krausz a Radio Firenze Viola

Barend Krausz, operatore di mercato, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina:

Lo scambio Dia-Nzola con la Salernitana è fattibile?

"Trovo che sia altamente improbabile".

Cosa pensa dell'impiego di Infantino?

"Il fatto di non giocare non gli giova chiaramente, ma non so se la Fiorentina è disposta a cederlo in questa sessione di mercato. Giocare fa bene a tutti, ma i viola in caso di cessione, numericamente dovrebbe sostituirlo. Privarsi di un giocatore senza avere un ricambio pronto, non è così semplice. Se dipendesse da me, lo darei in prestito ma non so se il club sarà disposta a cederlo".

La Fiorentina cerca un esterno, il mercato viola è in ritardo?

"Il problema è che gli esterni offensivi non si trovano. Cambiare le figurine ha poco senso. Una buona operazione è quella che ha portato Faraoni a Firenze. è un giocatore pronto, è già entrato e ha già giocato. Cambiare una figurina per Ikoné che almeno conosce l'ambiente, è molto complicato. Il mercato di gennaio è traditore. Secondo me la Fiorentina farebbe bene a non cambiare tanto, in questo momento".

