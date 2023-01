IMPALLOMENI A RFV, Il turnover di Italiano è nocivo

Stefano Impallomeni, ex calciatore ed attuale giornalista, è intervenuto a Radio FirenzeViola per fare il punto sul momento della Fiorentina, cominciando da Arthur Cabral, attaccante che ha ritrovato la via del gol contro il Monza: "Cabral è un giocatore interessante, ha uno spirito diverso rispetto a Luka Jovic. Gli vidi fare una grande partita anno scorso al Maradona contro il Napoli. Uno che fa un gol come quello fatto al Monza non è uno qualunque, poi mi viene da chiedermi perché l'ha fatta solo un altro giorno una prestazione del genere. Credo che a lui non faccia bene l'alternanza in attacco.

La Fiorentina concede troppo. Il gol di Carlos Augusto del Monza non lo puoi prendere. La squadra è forte ma sta deludendo. Alcuni giocatori sono stati penalizzati da questo turnover, da una conduzione troppo "democratica" Italiano".