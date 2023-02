EX DS SION A RFV, Cabral ha questi colpi. Con Jovic...

L’ex ds del Sion, Marco Degennaro, oggi dg dello Yverdon che milita nella serie cadetta del campionato svizzero (Challenge League), ha parlato a Radio Firenzeviola durante il programma "Viola weekend".

Su Cabral: "Sono contento per Cabral. Ha fatto vedere che ha i colpi, sia in Svizzera che in Coppa contro il Basilea. Le prestazioni sottotono stonavano un po'. Si merita il meglio, è un ottimo giocatore".

Cosa è mancato al brasiliano fino ad oggi?

"E' un ragazzo di 24 anni. La Svizzera ha un ottimo campionato, ma in Italia c'è una pressione diversa. Aveva bisogno di un periodo ambientamento e per le caratteristiche che ha farà vedere le stesse cose che fa in Coppa anche in campionato".

Vedrebbe bene insieme Cabral e Jovic?

"Cabral davanti è nella sua posizione, quindi permette a chi gli gioca alle spalle di trovarsi libero di avere la seconda palla più facilmente giocabile. La Fiorentina poi ha una rosa di campioni, qualcuno deve stare fuori".

Prosegue: "Al Basilea ha fatto gesti tecnici e gol che non erano frutto del caso: in qualche modo devono tornare. La fiducia trovata in Coppa può fargli ritrovare questi gol e gesti tecnici".

Con Italiano gli attaccanti faticano?

"Arrivano pochi palloni e quelli li devi sfruttare".

C'è qualche talento in Svizzera pronto per la Serie A?

"La Svizzera ha un'ottima nazionale under 21 e da lì usciranno nomi che potremo vedere in campionati importanti".