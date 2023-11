DAMIANI A RFV, A Baldanzi farebbe bene Firenze

FirenzeViola.it

Oscar Damiani a Radio FirenzeViola

Oscar Damiani, decano dei procuratori sportivi, ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend", si è espresso così su Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli su cui è la Fiorentina: “Sarebbe anche giusto. Sta facendo molto bene a Empoli, portandola in salvo. Deve continuare così, poi a fine anno la Fiorentina prenderebbe un giocatore forte e giovane, quindi una buona scelta. È un ragazzo forte, pur non avendo molto fisico ha un gran piede, un passaggio alla Fiorentina non gli farebbe male, più che andare subito in un grande club. Firenze sarebbe il modo giusto per lanciarsi ad alti livelli”.

Baldanzi-Fiorentina è saltata per Castrovilli. Quanto è appetibile ancora il ragazzo?

“Il problema è fisico. Il giocatore è interessante, potrebbe stare anche nella rosa di una grande squadra. Ma è inutile fare proclami adesso, è prematuro. Deve rimettersi e ripartite, non puntare ad un grande club. Gli serve una squadra con un bel progetto, dove possa avere spazio”.

