CAPPELLINI A RFV, Italiano cresciuto: continuerei con lui

Stefano Cappellini, storica firma de la Repubblica, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole su Vincenzo Italiano: "In questi anni alla Fiorentina Italiano è cresciuto. E' vero che qualche volta la squadra viola fa degli errori già visti, tende a ripetersi. Però sarebbe sbagliato dire che non è cambiato. Penso che il tecnico viola abbia dimostrato di saper aggiustare la squadra, anche a partita in corso. Non dobbiamo mai sottovalutare anche quanto pesa il ruolo dei giocatori. Forse Italiano non è riuscito a limare fino in fondo alcuni errori. La Fiorentina quest'anno ha dovuto fare i conti con una rosa meno profonda rispetto all'anno scorso e questo non sarebbe dovuto accadere. Questo alla fine dei conti poi pesa".

Sul futuro di Italiano: "Io proseguirei con Italiano. Non lo manderei via. Non so quale sia stato l'elemento decisivo che porterà Italiano lontano da Firenze. Però quest'anno forse sono successe alcune cose che gli hanno lasciato dell'amarezza. Ho paura per chi verrà, perché non sarà facile fare meglio. Si sopravvive a tutti gli addii, ma se mi devo mettere nei panni di Italiano faccio fatica a non comprendere le ragioni dell'addio. Sono più i rischi dei benefici a rimanere. Sugli altri allenatori ho tantissimi dubbi, sia su Palladino, su Aquilani, che sono i nomi che girano. Credo anche poco all'ipotesi Sarri".

Sul Beltran: "E' cresciuto nel nuovo ruolo. Però non era stato preso per quel ruolo. Quindi questo è un problema".