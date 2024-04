GASPERINI, Mia squalifica in Coppa? L'arbitro ora è in B

FirenzeViola.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato oggi in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Empoli in programma domani alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo, tornando sulle semifinali di Coppa Italia e sulla sua assenza causa squalifica: "Mi è dispiaciuto perché le semifinale di Coppa Italia non le vivi ogni anno, mi è dispiaciuto perché è avvenuto dopo un richiamo al Var e un doppio trauma cranico. Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell'arbitro ora arbitra spesso in Serie B, un po' di giustizia c'è stata".

Poi ha aggiunto anche una risposta sulla difficoltà di una stagione con così tanti impegni: "Mi preoccupano gli eventuali acciacchi, è l'unico rischio che si corre quando si gioca spesso. Ma il fatto dei cinque cambi aiuta molto, abbiamo trovato una buona continuità e una buona possibilità di variare. Non credo ci siano fatiche fisiche da recuperare, ma più quelle nervose. Ora abbiamo la spinta da parte di tutti i tifosi. La squadra ha sempre avuto un buon atteggiamento, ma globalmente i ragazzi hanno sempre avuto un atteggiamento molto positivo e hanno sempre dato il loro contributo, ma ha sempre avuto l'apprezzamento del pubblico, la gente ha sempre capito che non è mai mancato l'impegno. Nei giudizi quando l'Atalanta non fa risultato c'è una critica molto pesante, ma per fortuna non sono state molte le partite, ma siamo anche in buona compagnia, tutte le squadre possono recriminare punti persi. Questa è la difficoltà del campionato, ma la stagione fino ad adesso è molto positiva. Difficile commentarla fino a questo momento, ma è pur vero che il mio giudizio non è in base al risultato, a volte si aspetta la caduta dell'Atalanta ".