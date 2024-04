DELLA ROCCA A RFV, Arthur non è un top player. Burdisso vorrà lavorare in autonomia

FirenzeViola.it

L'ex viola Francesco Della Rocca ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', partendo dalle sue sensazioni in vista di Atalanta-Fiorentina: "Sarà sicuramente una gara tosta e difficile sotto tutti i punti di vista. Nel calcio nulla è mai scritto ma bisognerà capire come la Fiorentina arriverrà a questo impegno e quali calciatori avrà a disposizione: queste sfide vanno affrontate con la rosa al completo. Nel calcio di oggi le partite si vincono sempre sugli esterni e così sarà domani".

Per la panchina della Fiorentina cosa vorrebbe?

"Sono d'accordo con i nomi che vedo in giro perché vorrei un allenatore giovane alla Fiorentina, con idee nuove e moderne. Gilardino sta facendo bene al Genoa ma in generale gli allenatori giovani hanno sempre tanta voglia. Poi bisognerà capire che giocatori avrà a disposizione il nuovo allenatore".

Cosa pensa della stagione di Arthur?

"Dopo il Barcellona sta dimostrando di non essere un top player, poi magari va inserito nel contesto giusto e mi posso sbagliare. Ma quest'anno nella prima parte ha fatto un buon campionato, non mi è sembrato uno che fa la differenza tutta la stagione. Quando giocavo io a Firenze c'erano giocatori come Pizarrro, gente di un altro livello".

Alla Fiorentina ha incontrato Macia.

"Con Pradè fecero una bella squadra a Firenze. Io non sono molto d'accordo con il mettere più figure a fare le stesse cose. Credo che Burdisso voglia lavorare da solo e per questo vuole cambiare".

