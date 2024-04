FIO-SAS, Solo 2 vittorie viola nelle ultime 8: i numeri

FirenzeViola.it

Queste le statistiche e le curiosità più rilevanti, pubblicate dalla Lega Serie A, in merito a Fiorentina-Sassuolo, in programma domani sera al Franchi.

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime otto sfide di Serie A TIM contro il Sassuolo (2N, 4P), anche se questi due successi sono arrivati nei tre confronti più recenti (completa il parziale un successo neroverde nella gara d’andata). Questa sarà la sesta volta che Fiorentina e Sassuolo si affrontano in Serie A TIM dopo la 33ª giornata: i neroverdi hanno vinto tre dei cinque precedenti (1N, 1P). La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A TIM (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle prime cinque (1N, 1P).

Il Sassuolo è la squadra attualmente in Serie A TIM con la striscia aperta più lunga di trasferte consecutive con almeno un gol subito nel massimo campionato: 22; l’ultimo clean sheet esterno dei neroverdi nella competizione risale al 25 febbraio 2023, contro il Lecce. La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le cinque ultime gare di campionato contro avversarie sotto in classifica a inizio giornata (2V, 3N), dopo che aveva perso due delle tre precedenti (1N), tra cui la sfida d’andata di questa Serie A TIM contro il Sassuolo (il 6 gennaio).

Per la seconda volta in 11 partecipazioni in Serie A TIM, il Sassuolo ha raccolto meno di 34 punti dopo le prime 33 giornate: 26 nel torneo in corso, con i neroverdi che hanno fatto peggio solo nel 2013/14 (stagione d’esordio nel massimo campionato), con 25, stagione chiusa in 17ª posizione. Solo il Napoli (60) ha effettuato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto al Sassuolo (49) in questa Serie A TIM; dal’altra parte, la Fiorentina è la formazione che ha effettuato più recuperi offensivi in generale nel torneo in corso (276).

Jonathan Ikoné ha trovato la rete in due presenze consecutive per la prima volta nei cinque grandi campionati europei (contro Genoa e Salernitana); l’esterno della Fiorentina ha segnato complessivamente tre gol in 23 partite giocate in questa Serie A TIM, appena uno in meno rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione nella competizione (quattro centri in 33 gare). Andrea Pinamonti ha segnato tre gol contro la Fiorentina in Serie A TIM, dei quali uno nel suo primo incrocio contro questa avversaria (il 9 novembre 2018 con il Frosinone) e uno nel più recente (lo scorso 6 gennaio con il Sassuolo) – tuttavia, nessuna delle sue tre reti contro la Viola nella competizione è arrivata in trasferta. Il Sassuolo può diventare la prima squadra contro cui Andrea Belotti va in doppia cifra di reti in Serie A TIM: nove centri per l’attaccante della Fiorentina contro i neroverdi (come contro la Sampdoria); in generale, solo Duván Zapata ha segnato più gol contro il Sassuolo nella competizione (10).