TISSONE A RFV: "Accardi in viola? A Empoli è casa. La Viola prenda un altro come Italiano"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Fernando Tissone, centrocampista ex compagno di squadra di Pietro Accardi a Genova in maglia Sampdoria, a Radio FirenzeViola ha parlato dell'ipotesi che vede l'attuale direttore sportivo dell'Empoli nel mirino della Fiorentina, come uomo mercato per la stagione che verrà: "Il mio ricordo di Pietro è molto positivo. Abbiamo fatto buone annate a Genova, lui ci aiutava tanto a noi giovani. Non sapevo che voleva diventare direttore sportivo, ma che voleva restare nel mondo del calcio sì. È una persona seria e che ci capisce di calcio, a Empoli ha fatto ottimi risultati e col passare degli anni ha continuato sulla scia di una società già molto seria".

Ha mai avuto la possibilità di vestire la maglia della Fiorentina?

"No, dico la verità. Non mi è mai giunta voce, ma è anche vero che in Italia ho sempre avuto contratti lunghi. Però ho vestito le maglie di Udinese e Sampdoria".

Sulla gara con l'Atalanta per la Coppa Italia: "Visti i periodi delle due squadre non vedo favoriti. La vittoria di ieri della Fiorentina dà energia, ma l'Atalanta sta vincendo quasi sempre, come col Liverpool. Quando una squadra trova una striscia di risultati così è dura, ma la Fiorentina ha un allenatore fortissimo e mi aspetto una gara fantastica".

Li segue gli argentini in viola?

"Sono giocatori fortissimi. Specie Martinez Quarta, qua al River mi piaceva molto e mi aspettavo di vederlo di più in nazionale. Poi Nico, nonostante aver perso il Mondiale, ha contribuito molto al successo della nazionale. Merita di essere considerato campione del mondo".

Tornando su l'ipotesi Accardi in viola: "È molto riflessivo, analizza molto le cose prima di prendere decisioni. Lasciando Empoli bisogna vedere dove va, so che lo cercano anche altre squadre. C'è da vedere se avrà le motivazioni giuste per andare via da Empoli, dove alla fine si sente a casa".

Su Italiano e il suo sostituto: "La Fiorentina è una squadra in cui ci sono grosse pressioni. Magari può diventare allenatore di una big, ma se dovesse arrivare un altro al suo posto, per me la Fiorentina dovrebbe cercare un tecnico con le sue stesse idee. Perché Italiano ha fatto crescere la Fiorentina, come Inzaghi all'Inter".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO