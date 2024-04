POMINI A RFV, L'addio di Italiano non cambia nulla

FirenzeViola.it

L'ex Sassuolo e compagno di Italiano all'Hellas Alberto Pomini ha parlato oggi a "Firenze in campo", in onda su Radio Firenzeviola: "Tutti gli anni arriva lì e poi non vince nulla, mantenere alta l'attenzione diventa fondamentale per la Fiorentina. Il fatto che Italiano se ne andrà a fine stagione? Per esperienza il giocatore è padrone e concentrato sulla stagione che sta vivendo. Al di là di ciò che si dice fuori non voglio credere al fatto che i giocatori non siano totalmente concentrati. Credo piuttosto che la Fiorentina sia calata e si cerchi un alibi. Ma se la squadra porta a casa un trofeo resta una stagione molto positiva. Poi non so se ha fatto bene a dichiarare il suo probabile addio, da fuori si fa male a giudicare".

Il futuro di Berardi?

"In questa sua carriera ha sempre dato l'impressione di poter fare il grande salto perché ha le qualità giuste poi per un motivo o per un altro è sempre rimasto a Reggio Emilia. Con l'infortunio le cose si complicano perché prima di ottobre credo che non possa tornare in campo e poi sarà necessario un periodo di adattamento. Ma lo vedrei bene in una squadra che gioca in maniera offensiva come la Fiorentina. Dipenderà da tanto dal finale di stagione del Sassuolo".

