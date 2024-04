QUARTA, Mai così tanti gol. Vuole eguagliare Gonzalo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio, oggi in edicola, si concentra anche su Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri. Dopo Beltran (9 reti), Nico Gonzalez (9) e Bonaventura (7), sono in cima alla classifica marcatori stagionali della Fiorentina. Ciò mortifica il rendimento offensivo dei viola, con i due centrali che hanno totalizzato solo tre reti in meno di Nzola, Belotti e Beltran messi insieme. E mentre Milenkovic fatica anche sotto porta, Quarta e Ranieri stanno facendo gli straordinari: nessuno dei due aveva mai segnato così tanto in carriera, ma quest'anno si sono scoperti un fattore, soprattutto sulle palle alte, dove primeggiano in Europa. La Fiorentina è infatti l'unica squadra dei top cinque campionati europei a contare almeno due difensori con più di tre gol di testa all'attivo (sono ben quattro, sia per Quarta che per Ranieri).

Con Italiano, l'argentino sembra poter fare ancora passi in avanti per diventare un calciatore di livello internazionale. Con sette reti all'attivo, il Chino è, insieme a Mancini della Roma, il difensore più prolifico in Serie A. Mancano ancora una manciata di partite per aumentare il bottino e, magari, eguagliare e superare un altro centrale-goleador albiceleste passato da Firenze, quel Gonzalo Rodriguez che si era fermato ad otto centri nella stagione 2014/15. Dopo ci sarà l'estate e, spera il ventisettenne argentino, la Copa America.