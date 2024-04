Radio FirenzeViola non si ferma neanch di sabato e alla vigilia della partita contro il Sassuolo inizierà le dirette alle 14 con "Firenze in campo", trasmissione curata da Fabio Ferri e Niccolò Righi che andrà avanti fino alle ore 17. A quel punto arriva "Viola Weekend" con Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo e Virginia Bicchi in studio e in diretta fino alle 19.

