SALAH, Litiga con Klopp prima di entrare in campo. Il video

Fa discutere quanto accaduto nel Liverpool con protagonisti Momo Salah e Jurgen Klopp. Nel pareggio del Liverpool per 2-2 sul campo del West Ham che porta Alisson e compagni potenzialmente a sette punti di distacco dal Manchester City (e 5 dall'Arsenal), con sole tre partite ancora da disputare, l'ennesimo passo falso ha fatto emergere anche qualche piccolo malumore, come testimonia l'incredibile scena ripresa al momento dell'ingresso in campo di Mohamed Salah. L'egiziano ha fatto il suo ingresso al 79', insieme a Gomez e Nunez; Klopp si è avvicinato per dargli le ultime indicazioni ma l'ex Roma ha reagito in modo stizzito, cercando lo scontro verbale con l'allenatore che si è subito allontanato. È servito l'intervento di Darwin Nunez a riportare la calma.