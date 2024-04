CANNELLA A RFV, Ora punterei sui giovani. Post Italiano? Tra Aquilani e Palladino...

FirenzeViola.it

Durante la trasmisisone "Viola Weekend" su Radio Firenzeviola è intervenuto Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana per parlare della sfida di domani:

Cosa pensa della gestione Colantuono? "La Salernitana è ingiudicabile, Colantuono è una scelta interna dopo tanti avvicendamenti per questo finale di stagione disastrosa. Cosa può fare un allenatore che arriva in queste condizioni? E' un continuo soffrire"

E della vicenda Dia? "E' una storia iniziata già male, con il calciatore che aveva velleità di trasferimento e migliorare la sua posizione ed è dunque stato un soffrire continuo. E' ovvio che è mancato il suo contributo e ci ha rimesso di più la squadra. Anche il calciatore jìha perso perché non si è confermato".

Italiano che farà? "Lui ha fatto benissimo per l'approccio e per il fatto di avere alzato l'asticella di una società che non stava facendo bene. Si sentono tante voci, sta a lui decidere, non so se il rapporto si è incrinato"

Chi vede meglio dei sostituti? "Aquilani è cresciuto in questa società, sta facendo bene a Pisa e già lo conoscono. Palladino alla prima esperienza al Monza ha dimostrato di portarlo ad un livello alto. Io credo tra loro due la dirigenza viola possa scegliere bene".

Giusto puntare sui giovani viola a Salerno? "E' sicuro che in campionato possano giocare i più giovani al posto dei titolari che hanno speso moltissimo. E bisogna vedere come reagiscono alle difficoltà e rispondono in campo, fa bene a provarli"

Che giudizio dà su Belotti? "Belotti ha sempre avuto le caratteristiche che vedete a Firenze, di lottatore in primis, poi si è espresso al suo massimo in granata con Ventura. Secondo me gli serve una spalla, come aveva a Torino, ma c'è da dire che è anche stato sfortunato. Ma come opportunità di gennaio il suo l'ha dato".