LAZZARI A RFV: "Proverei a parlare con Castro. Italiano e Gasp danno tante informazioni ai propri giocatori. Domani vedo la Dea leggermente favorita"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Andrea Lazzari, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", iniziando da una considerazione su Gaetano Castrovilli: "Se proverei a rinnovarlo? Sinceramente una chiacchierata ce la farei perché ha dimostrato di avere le qualità per poterci stare nella Fiorentina. La società valuterà insieme al ragazzo qual possa essere la soluzione migliore"

Domani c'è Atalanta-Fiorentina, si riparte dalla vittoria dell'andata. Sarà una cosa che motiverà i calciatori viola?

"Non credo che i giocatori faranno tanti calcoli. Sanno di avere un piccolo vantaggio ma a quello ci pensi di più nel corso della partita se le cose dovessero andare bene. Altrimenti non ci pensi. Soprattutto contro questa Atalanta, che ha dimostrato di saper fare imprese non da poco".

Chi è la favorita?

"Penso possa essere una partita in cui può succedere di tutto perché il vantaggio dei viola non le permette di poter stare troppo tranquilla. In questo momento, vedo gli orobici leggermente favoriti".

In partite decisive come quella di domani prevale la condizione fisica o l'esperienza?

"Chiaramente la cosa migliore sarebbe avere un giusto mix. Ma saranno i due allenatori a scegliere di mettere in campo la squadra migliore che possa permettergli di ottenere il risultato".

Si aspettava che la Fiorentina potesse essere così dipendente da Belotti?

"Quando è arrivato Belotti immaginavo che sarebbe diventato lui il titolare. Il Gallo è un giocatore che si sacrifica molto, ha esperienza da vendere ed è di sicuro affidamento".

Lei che ha vissuto il clima nello spogliatoio, come giudica le ultime razioni avute da Ranieri verso i suoi compagni?

"Ci sono diverse teorie sulle doti di leadership. Io penso che un leader sia quello che sa farsi rispettare con autorità, che sa quando parlare alla squadra, che sa rimproverare qualcuno in certi momenti e aiutarlo con parole dolci in altri. Il leader è quello che indica la strada alla squadra, che sa usare le parole giuste al momento giusto".

Sono simili Italiano e Gasperini?

"Sono due allenatori che danno molte informazioni ai giocatori, permettendoli di conoscere a fondo l'avversario. Hanno grandi idee di gioco ed entrambi cercano di arrivare al gol attraverso un gioco avvolgente".