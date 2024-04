TMW, Fiorentina segue José Lopez. Contatti col Palmeiras

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

José Manuel Lopez è l'ultimo nome di mercato accostato alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, i viola hanno messo gli occhi sul centravanti del 2000 del Palmeiras, nuova e ultima idea per l'attacco dei toscani. Ci sono stati già dei contatti fra le parti e ulteriori approfondimenti potrebbero essere fatti nelle successive settimane. Lopez - scrive TMW -, argentino soprannominato "Flaco", ha mercato anche in Spagna, dove le big gli hanno messo gli occhi addosso. Ma il futuro potrebbe essere in Italia.