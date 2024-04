MILENKOVIC, Involuto. Si attende il riscatto da pioniere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È una vera e propria involuzione quella a cui è andato incontro Nikola Milankovic in questi anni. Il serbo dal suo arrivo a Firenze ha convinto società e piazza a suon di prestazioni, tanto da blindarlo nell'estate 2022 con un prolungamento fino al 2027, facendolo quello che tutt'ora è il calciatore più pagato della rosa con 3,3 milioni di euro annui.

Nelle ultime stagioni però, il rendimento del centrale è stato in forte calo. Difficile risalire alle cause precise di un'involuzione così costante. Una possibile spiegazione, evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, riguarda la condizione fisica: Milenkovic con 3.435 minuti è il secondo calciatore più utilizzato da Italiano in stagione. Il primo è il portiere, Terracciano, con 3.720 minuti. L'altra potenziale causa è da ricercarsi negli stimoli che l'ex Partizan fatica maledettamente a trovare tanto nella fase difensiva quanto in quella offensiva, là dove un tempo brillava pur non essendo di sua stretta competenza. E infatti la stagione potrebbe chiudersi senza i suoi gol per la prima volta dal 2017-’18 (finora niente da fare, sia in campionato sia nelle coppe).

Dopo diverse lacune, adesso però la Fiorentina si aspetta un segnale forte da uno dei suoi pionieri (è a Firenze dal 2017 come Biraghi). La stagione non è finita, e alla squadra viola serve come il pane il contributo dei suoi leader, tra cui Milenkovic - chiosa il Corriere -.