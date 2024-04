VIOLA, Ranking e calendario in aiuto: obiettivo 8° posto

FirenzeViola.it

La conquista dell'Italia del quinto slot Champions viene in soccorso anche alla Fiorentina. Perché l'ottavo posto diventa appetibile per la Conference e la squadra di Italiano vuole provarci fino alla fine. A venire incontro ai viola, come ricorda il Corriere Fiorentino, è anche il calendario, che mette davanti solo lo scontro diretto col Napoli - avversario attualmente da superare in questa corsa - e poi tutte gare con squadre dal decimo posto in giù.

Con le trasferte di Verona e Cagliari, nel mezzo alle quali la Fiorentina riceverà il Monza, battere gli azzurri annullerebbe gli attuali due punti di distacco prima di andare a Bergamo, nel recupero con l'Atalanta ancora da stabilire, a giocarsi il tutto per tutto. A patto che i viola facciano il proprio dovere e che i partenopei perdano terreno nelle sfide con Roma, Udinese, Bologna e Lecce. Diverso il discorso per l’Atalanta che con Empoli, Salernitana, Lecce e Torino si troverà di fronte solo la Roma tra due giornate in un match più complicato, mentre pure la Lazio tra Verona, Monza, Empoli e Sassuolo potrebbe avere problemi solo con l’Inter campione d’Italia.