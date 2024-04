FIORENTINA, Combinazioni per rifare l'Europa nel 24/25

FirenzeViola.it

Anche la Repubblica (Firenze) fa il punto sulla classifica della Fiorentina, scrivendo che con l'ottavo posto, la squadra di Italiano si assicurerebbe un'altra stagione in Europa, ancora in Conference League. L'allargamento dei posti Champions per l'Italia dà infatti questa possibilità, se invece la Fiorentina riuscirà ad arrivare settima o sesta in campionato giocherà la prossima Europa League, indipendentemente dalla vittoria o meno del trofeo dell’Atalanta o della Roma. Se, infine, Italiano concluderà il suo terzo anno dal nono posto in giù non ci sarà nessuna competizione europea nella stagione 2024- 2025.

Ma la casistica più dolce in questo finale di stagione è sicuramente quella di una vittoria della Conference. Alzare la coppa ad Atene consentirebbe alla Fiorentina, indipendentemente da qualsiasi risultato in campionato, di giocare la prossima Europa League. Addirittura, se i viola dovessero trionfare in Conference e arrivare dal nono posto in campionato in poi, l’Italia avrebbe nove squadre nelle prossime competizioni europee. Se invece la Fiorentina arriverà ottava e vincerà la Conference l’Italia non manderà nessuna squadra nella Conference 2024- 2025. Partecipare all’Europa League porterebbe in dote introiti poi maggiori, stimati in 4 milioni solo per la qualificazione, 450.000 euro per ogni vittoria e 150.000 euro per ogni pareggio.