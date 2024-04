FORMAZIONE, Sassuolo come Salerno. Viola di rotazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

la Repubblica (ed. Firenze), nella sua edizione odierna si focalizza sulla probabile formazione della Fiorentina domani, contro il Sassuolo. Match in cui Italiano riproporrà verosimilmente l'esperimento di Salerno, quello di lasciare a riposo i principali interpreti della rosa per averli al meglio giovedì prossimo, quando si giocherà l'andata delle semifinali di Conference col Brugge.

E allora in porta potrebbe esserci l'occasione di Christensen, in difesa Kayode e Parisi, titolari a Salerno potranno far rifiatare Dodò e Biraghi, mentre al centro difficile vedere Comuzzo dal primo minuto. Probabile che la coppia centrale sia Milenkovic-Quarta, mentre a in mezzo al campo gli zero di minuti di Arthur a Bergamo fanno pensare che col Sassuolo possa giocare dal primo minuto, favorito su Lopez per accompagnare Duncan in mediana. Davanti l’idea è quella di preservare chi non è al meglio della condizione, Bonaventura in primis. Jack potrebbe rifiatare, così come Belotti che mercoledì sera ha giocato con una vistosa fasciatura. Anche Gonzalez è uscito stremato dal Gewiss Stadium e dovrebbe essere risparmiato. Da capire invece lo status della caviglia di Beltran, sollecitato anche in Coppa Italia dopo la distorsione contro il Viktoria Plzen. L'ex River è il più pronto per partire dal primo minuto, altrimenti sulla trequarti scalpitano Castrovilli e Barak che difficilmente verrà riproposto falso nueve, con Ikoné e Sottil pronti sulle fasce. Al centro dell’attacco ci sarà Kouamé, con Nzola ancora ai margini del gruppo per motivi personali.