LECCE-MONZA, Le formazioni ufficiali della sfida delle 15

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15 scendono in campo Lecce e Monza per il primo impegno di questo sabato di Serie A. Una partita fondamentale soprattutto per i salentini che con una vittoria oggi potrebbero garantirsi definitivamente un posto nella prossima Serie A. Dall'altra parte la squadra di Palladino che vuole terminare al meglio la sua stagione. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Blin, Oudin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Luca Gotti

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Valentin Carboni, Pessina, Zerbin; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino