STOJKOVIC, Jovic ha perso chili. Spero resti al Milan

FirenzeViola.it

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport è intervenuto Dragan Stojkovic, attuale commissario tecnico della Serbia che andrà all'Europeo. Nel corso dell'intervista ha speso parole per i tanti volti serbi della Serie A, tra cui Luka Jovic, ex viola oggi attaccante del Milan: "Ho parlato con Luka, a Milano ha perso qualche chilo e questo lo ha aiutato a tornare quello di un tempo. Peccato per l'ultimo infortunio. Spero che resti rossonero in futuro".

Questo invece il giudizio su Vlahovic, suo centravanti al prossimo Europeo: "Ho sentito Dusan prima di Cagliari e il giorno dopo ha segnato un bellissimo gol su punizione. Lo scorso anno ero a Torino per il derby e la Juve ha vinto 1-0 con un suo gol. Speriamo di portargli bene contro il Milan e soprattutto all’Europeo. Conosco la forza di Dusan. Al di là dei gol, sempre fondamentali per un bomber, mi piace come sta giocando. Lavora tanto per la squadra ed è più sereno, anche quando sbaglia. Lo scorso anno, penso anche al Mondiale, stava male: io l’ho portato in Qatar perché lo meritava, ma era un Vlahovic sotto il 50% a livello di condizione. Ora è in forma, lo vedo bene di gambe e di testa. Ma è al 90% del suo potenziale, ha ancora margini di miglioramento. Gol? Chiuderà a 20, magari pure qualcosa in più. Sono tanti. Soprattutto in Italia, dove per gli attaccanti è più dura segnare anche rispetto all’Inghilterra. Le 16 reti di Dusan in Serie A valgono come 20-23 in Inghilterra".