FIO-SAS, Neroverdi aggrappati a quel 6/5/2014: finì 3-4

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista di Fiorentina-Sassuolo, con gli emiliani in piena corsa salvezza, il Corriere dello Sport-Stadio ricorda come la squadra di Ballardini si aggrappi addirittura alla storia per approcciarsi ai viola. Era infatti il 6 maggio 2014 quando, alla sua prima stagione in Serie A, il Sassuolo di Di Francesco batté la Fiorentina con un rocambolesco 3-4 al Franchi. E a ripensarci - scrive il quotidiano - si moltiplicano i rimpianti per l'indisponibilità di Berardi che in quella partita fece una tripletta (tutti i gol nel 1° tempo), oltre a un gol di Sansone e le parate di Pegolo, specie nel finale quando scongiurò il 4-4. Il Sassuolo avanti 3-1 all'intervallo e addirittura 4-1 al 64', stava per farsi rimontare, cosa che peraltro quest'anno è riuscita un sacco di volte.

A Sassuolonews ne ha parlato anche Alberto Pomini, ex portiere neroverde in panchina quel giorno al Franchi: "Ricordo benissimo perché è stata la partita forse decisiva per l'obiettivo finale, con quella vittoria riuscimmo a salvarci addirittura a una giornata dalla fine. Di similitudini non ne vedo, quello era l'esordio storico per noi con tanti giocatori inesperti e la partenza tra grosse difficoltà. La società doveva inquadrarsi con la massima categoria, poi ci fu il mercato di gennaio e la squadra venne stravolta. Richiamarono Di Francesco creando quell'ambiente che ci ha permesso di arrivare all'obiettivo. Adesso è tutta un'altra storia: «Il Sassuolo arriva da 10 stagioni di A e, a parte il debutto, si è abituato a stare il più delle volte nella parte sinistra della classifica. Probabilmente la società e l'ambiente non pensavano di ritrovarsi in questa situazione. Quando ti trovi con l'acqua alla gola diventa complicato. Sono il primo tifoso e spero che possa andare a finire come quella volta".