UE, Nuove regole per club e agenti entro 36 mesi

Il calcio professionistico finisce nel mirino dell'antiriciclaggio europeo. Ad approfondire il tema è Il Sole 24 Ore, che torna sulla decisione del Parlamento Europeo presa martedì scorso approvando nuove regole in materia, con il calcio come principale target. Nel mirino finiscono le operazioni di compravendita di calciatori, i finanziamenti delle società calcistiche professionistiche, le sponsorizzazioni e tutte le operazioni con agenti o altri intermediari. Si tratta di una direttiva autoapplicativa, che quindi diventerà legge in tutti i Paesi membri entro i 36 mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, a prescindere dall'adeguamento delle legislazioni nazionali. Istituita ad hoc anche un'autorità antiriciclaggio.

L’obbligo di tracciare le operazioni spetterà a tutte le società professionistiche, a eccezione di quelle con fatturato inferiore a 5 milioni di euro. Gli Stati membri, comunque, potranno anche prevedere regole più rigide. Tutti i soggetti economici che operano nel calcio - dai soci agli agenti - dovranno essere sottoposti a un'adeguata verifica dei propri clienti, con l'obiettivo di comprendere l’effettivo assetto proprietario e di controllo del cliente. In caso di verifica negativa, agenti e presidenti dovranno astenersi dal chiudere l'affare, e segnalare il tentativo di operazione sospetta.