CURVA SUD MILAN, Pazienza finita. Regna il caos totale

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "All'interno della società regna il caos più totale tra silenzi assordanti, strategie comunicative a dir poco imbarazzanti e poca chiarezza dei ruoli": è il duro comunicato della Curva Sud del Milan che evidenzia i timori per la prossima stagione. "Non si può pensare di avere un progetto vincente se - scrivono - ormai quasi a maggio, non si sappia ancora chi sarà il nuovo allenatore e di conseguenza diventa difficile allestire sul mercato una squadra compatibile alle esigenze del nuovo mister". (ANSA).