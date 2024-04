BALLARDINI, Ci aspettiamo la solita Viola. Ha 25 titolari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini parla ai canali ufficiali del club. Queste le parole rilasciate a Sassuolochannel: "Dopo questi giorni di ritiro la squadra credo stia bene perché tutti abbiamo una gran voglia di fare una buona partita dopo la brutta, la bruttissima partita che abbiamo fatto contro il Lecce ma dopo la sconfitta contro il Lecce c'era poco da dire perché davvero è stata una brutta prestazione".

Ballardini ha messo l'accento anche sulle cose che i neroverdi dovranno fare bene domani per tornare da Firenze con un risultato positivo: "Probabilmente la tensione ci ha davvero bloccato molto e quindi non c'era molto da dire. Abbiamo visto la partita, gli errori che abbiamo commesso, i tanti errori che abbiamo commesso, e quindi cerchiamo di fare meglio. È chiaro che è straordinariamente importante la prestazione che andremo a fare perché bisogna davvero fare una grande partita, perché giochiamo contro una grande squadra e quindi per noi sarà di straordinaria importanza fare una buona partita".

Sulla Fiorentina e gli assenti: "Ci aspettiamo la solita Fiorentina anche perché hanno una rosa talmente talmente importante che loro hanno 24-25 titolari, sono giocatori di di altissimo livello e quindi che giochi un 11 o che giochi un altro 11 per loro poco cambia. Ho detto una grande prestazione, un grande atteggiamento, lo spirito di squadra, servirà tutto questo. Assenti? Ad oggi noi abbiamo Laurenté che è squalificato, Lipani che adesso deve fare degli esami perché non sta bene e poi il dubbio può essere Thorstvedt che oggi riposa e vediamo domani come sta, ma ad oggi i dubbi sono questi".