CAMOLESE A RFV, Ancora è presto per i viola in CL

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Cosa si aspetta dalla partita di stasera tra Fiorentina e Torino?

"Stasera sarà una bella partita, faranno entrambe di tutto per vincere e ci saranno tanti duelli. Il Torino per fare un salto di qualità deve fare qualcosa in più, sta bene e sia in casa che fuori ha ottime capacità. Con le squadre più forti sono mancati dei punti ma adesso la difesa e il modulo funzionano bene".

Chi è migliorato di più tra Italiano e Juric?

"Sono due allenatori che fanno giocare bene le proprie squadre, Italiano ha una rosa competitiva e ha varie scelte tra i giocatori, adesso è riuscito a cambiare il modulo anche a gara in corso in base al momento della partita per non correre rischi. Juric ha avuto alcuni problemi in rosa ma è riuscito ad ottenere un'attaccante che voleva fortemente, stasera sarà una partita molto speculare con vari duelli".

Cosa ne pensa del mercato invernale?

"Il mercato di gennaio difficilmente porta grandi affari, io preferisco preparare e programmare la squadra d'estate, ancora è troppo presto per essere competitivi in Champions e piazzarsi tra le prime quattro del campionato, ci vorrebbe un grande calciatore per fare il salto di qualità".