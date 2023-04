AVV. GIGLIOLI A RFV, Caso Juve ruota intorno ad art. 4

FirenzeViola.it

L'avvocato esperto di giustizia sportiva, Marco Giglioli, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Scanner", a cura di Giulio Dini, per parlare della vicenda Juve, a partire dai capi di accusa: "Quello più importante è la manovra stipendi, già faceva parte dell'indagine penale ma non sportiva e per ora siamo all'avviso di conclusione delle indagini e non al deferimento anche se sarà atto inevitabile. La contestazione attiene al fatto che si sono depositati accordi con i calciatori in cui rinunicavano agli stipendi ma che non rispondeva alla realtà dei fatti viste le scritture private ritrovate"

La procura federale però contesta solo l'art. 4 e non la norma che prevede e sanziona le irregolarità amministrative: "Questo è nel merito, da quello che si legge, la Juventus ha deposto contestazioni sulla forma, ma nel merito in effetti è la qualificazione giuridica data sia alle plusvalenze che al mancato stipendio. Perciò in quella norma c'è la violazione della lealtà ma poi ci sono illeciti disciplinati dall'articolo 31 "doping amministrativo" come il falso in bilancio che possono derivare dalle plusvalenze fittizie e le manovre stipendi. Ma non viene contestato ma si basa solo sull'articolo 4"

Un azzardo? "Un rischio c'è. Ma la decisione della corte federale di appello ha incentrato la condanna e le sanzioni inflitte sull'articolo 4. La procura cpsa aveva contestato? Se si legge quanto contestato ai dirigenti richiama entrambi gli articoli, al club il richiamo è invece indiretto. Ma la Procura ha tutto il diritto di qualificarlo come ritiene. Nel primo filone i due articoli erano entrambi contestati, mentre in questo secondo filone si punta tutto sull'articolo 4 ma l'assist è stato dato dalla decisione della Corte che ha incanalato tutto nell'articolo 4 che ha un raggio più ampio. L'articolo 4 prevede anche la penalizzazione in classifica, con l'articolo 31 primo comma (norma specifica sul falso in bilancio) prevede solo ammenda con diffida che può essere anche salata ma non prevede decurtazione di punti. C'è anche un secondo comma sul falso in bilancio fatto per iscirvere un club che altrimenti non ne avrebbe diritto ma non è il caso della Juve. Certo l'articolo 31 comma 1 ha questa lacuna grave di non punire i comportamenti fraudolenti dei club, al di là della Juve intendo. Se è un azzardo ti dico di no perché la qualificazione l'ha già data la Corte ma in altri casi sì perché si può contestare l'inquadramento nella norma specifica anche se prevede una sanzione più morbida".

Patteggiamento? Nell'ordinamento è possibile, prima o dopo il deferimento. Lo potrebbero fare anche domani in base all'esito del Collegio di Garanzia, cioè se non venisse chiesto il rigetto del ricorso. Potrebbe dipendere da quale procedimento fa prima? sì. Se il collegio di garanzia confermasse la penalizzazione di 15, vedo difficile possa patteggiare per i casi di recidiva secondo gli art 126 e 127 dell'ordinamento sportivo. Se si esaurisce con un rinvio è difficile fare pronostici ma darebbe possibilità alla Juventus di patteggiare sulla manovre stipendi. Se il collegio li qualificasse come art 31 si aprirebbe la strada solo in base a questa e con una ammenda. Il patteggiamento può prevedere lo sconto della metà prima, di un terzo dopo".