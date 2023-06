VIOLA, Valori di mercato: crescono Cabral e Amrabat

Fonte: J. Massini

Come di consueto il noto sito Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei giocatori di tutti i campionati, compresi quelli della Fiorentina. Andiamo di seguito ad analizzare come sono cambiati i valori della rosa di Vincenzo Italiano partendo dai portieri fino agli attaccanti.

PORTIERI

Pietro Terracciano - Il suo valore di mercato è rimasto invariato, ovvero pari a 2 milioni.

Salvatore Sirigu - Il suo valore è sceso a 500 mila euro (prima era pari a 600.000). il motivo è chiaramente legato all'infortunio e all'età.

Michele Cerofolini - Qualche partita da titolare in campionato che gli è valsa un +200.000 euro di valore. Adesso vale 500.000 euro per Transfermarkt.

DIFENSORI

Dodò - Il suo valore è cresciuto di 3 milioni (da 17 a 20 milioni di euro).

Lorenzo Venuti - Il suo valore passa da 2,5 milioni di euro a 2.

Nikola Milenkovic - Adesso il suo valore è pari a 18 milioni (in precedenza era di 20 milioni)

Martinez Quarta - Il valore di mercato dell'argentino resta invariato e pari a 10 milioni.

Igor - Valore sceso di un solo milione di euro, ovvero da 11 milioni a 10 di valore.

Luca Ranieri - Cresce di soli 200 mila euro il valore di Ranieri. Passa da 2,3 milioni a 2,5.

Cristiano Biraghi - Il capitano viola, considerando anche l'età, vede scendere il suo valore da 6,5 a 5 milioni di euro.

Aleksa Terzic - Il suo valore di mercato passa da 1,5 milioni a 2.

CENTROCAMPISTI

Alessandro Bianco - Valore che resta sotto al milioni, ma in crescita rispetto a qualche mese fa. Adesso vale 800.000 euro (+200.000).

Alfred Duncan - Il suo valore passa da 5 a 4 milioni di euro.

Antonin Barak - Il suo valore diminuisce di 2 milioni passando da 12 a 10.

Gaetano Castrovilli - Per lui il valore resta invariato rispetto a prima, ovvero 10 milioni.

Giacomo Bonaventura - Nonostante l'età il suo valore resta uguale a prima (2,5 milioni).

Rolando Mandragora - Valore di mercato che passa da 9 milioni a 10.

Sofyan Amrabat - Grande crescita del suo valore di ben 5 milioni di euro. Adesso il marocchino per Transfermarkt vale 30 milioni.

Riccardo Saponara - Ormai certa la sua partenza a parametro zero, ma il suo valore resta invariato (2,5 milioni).

ATTACCANTI

Luka Jovic - Il valore di mercato è sceso di 2 milioni (da 10 a 8)

Nicolas Gonzalez - Adesso il suo valore, come quello di Amrabat, è pari a 30 milioni (prima era di 28).

Arthur Cabral - Anche il valore dell'ex Basilea è aumentato passando da 14 a 20 milioni (ben 6 milioni in più).

Jonathan Ikonè - Valore invariato a pari a 16 milioni

Josip Brekalo - Prima il suo valore era pari a 6,5 milioni, adesso è sceso a 5.

Riccardo Sottil - Il suo valore passa da 9 a 8 milioni di euro.

Christian Kouame - Il suo valore di mercato è sceso da 13 a 12 milioni.