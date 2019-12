INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CHIESA A RISCHIO: OGGI SOLO TERAPIE. CASTRO... Ancora un allenamento a parte, con terapie incluse, per Federico Chiesa: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il numero 25 della Fiorentina nel pomeriggio di oggi svolgerà un lavoro individuale come già fatto ieri, pertanto la sua disponibilità... Ancora un allenamento a parte, con terapie incluse, per Federico Chiesa: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il numero 25 della Fiorentina nel pomeriggio di oggi svolgerà un lavoro individuale come già fatto ieri, pertanto la sua disponibilità... NOTIZIE DI FV VIOLA CLUB, DOMANI SERA BRINDISI DI NATALE CON ACF Domani sera, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà in scena il Brindisi di Natale tra i dirigenti della Fiorentina e i rappresentanti dei Viola Club. Ogni Viola Club sarà rappresentato da alcuni responsabili e insieme alla dirigenza viola si... Domani sera, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà in scena il Brindisi di Natale tra i dirigenti della Fiorentina e i rappresentanti dei Viola Club. Ogni Viola Club sarà rappresentato da alcuni responsabili e insieme alla dirigenza viola si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi