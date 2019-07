VIDEO FV, Anche Pradè lascia il CS. Domani...

SALIFU & CO, LA PLETORA DI ESUBERI COMPLICA I PIANI. NO A CONTROPARTITE: VERETOUT VIA SOLO CASH. DOMANI PRADÈ SPIEGHERÀ LE LINEE GUIDA DEL MERCATO: SERVIRÀ PAZIENZA, MA FIRENZE HA FIDUCIA. E POTREBBE BATTERE UN ALTRO RECORD