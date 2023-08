VERSO GENOA, Tutti i dubbi di Italiano per il debutto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal rebus in attacco ai ballottaggi in difesa, pensando dalle incognite dei nuovi arrivati, a meno di settantadue ore dal fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina sono tanti i dubbi nella testa di Vincenzo Italiano. Su FirenzeViola.it abbiamo provato a metterli per iscritto provando ad orientarci in vista del debutto stagionale. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO