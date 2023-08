TOP FV, Con il Rapid domina Ranieri, 2' Arthur poi Beltran

FirenzeViola.it

Il sondaggio di Firenzeviola, Top FV, su chi sia stato il migliore della gara di Conference a Vienna non lascia adito a dubbi: 635 tifosi dei 1.020 che hanno votato in queste ore elegge Ranieri il migliore per distacco. Solo Arthur con 251 voti che rappresentano il 24.51% (contro il 62.16% del difensore) resta in scia mentre dietro c'è un autentico vuoto. Basti pensare che il terzo, Beltran, è sul podio con il 3.92%. Sopra 1 anche Gonzalez, quarto con il 2.45% e Infantino con l'1.08%. Sfiora l'1 con lo 0.98% Milenkovic. Ultimo nella scala delle preferenze Brekalo con lo 0.10%, superato di poco da Dodo (0.20) e Nzola (0.29). Ecco la classifica in ordine di percentuale di voti ricevuti:



Ranieri 62.16

Arthur 24.51

Beltran 3.92

Gonzalez 2.45

Infantino 1.08

Milenkovic 0.98

Sottil 0.88

Quarta 0.78

Biraghi 0.78

Terracciano0.49

Mandragora 0.49

Bonaventura 0.49

Duncan 0.39

Nzola 0.29

Dodo 0.20

Brekalo 0.10